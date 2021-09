Kosovo: inviato Ue Lajcak, opposizione sia costruttiva su dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea Miroslav Lajcak, nel corso della sua visita in Kosovo, ha invitato i partiti dell'opposizione ad avere un approccio costruttivo e di sostegno nei confronti del governo sul dialogo tra Pristina e Belgrado. Parlando ieri dopo una serie di incontri a Pristina, nell'ambito della visita in Kosovo che termina oggi, Lajcak ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dell'opposizione nel dialogo per raggiungere "un accordo finale per il bene del Kosovo". "I partiti dell'opposizione hanno esperienza nel dialogo ed è stato importante per me ascoltare le loro opinioni", ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri slovacco dopo gli incontri con i leader di Lega democratica del Kosovo (Ldk), Partito democratico del Kosovo (Pdk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Lista serba. (segue) (Alt)