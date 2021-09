Kosovo: presidente Parlamento, i nostri archivi di Stato sono tra i più trasparenti al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti si è detto favorevole all'apertura degli archivi dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), quale una mossa che aiuterebbe a chiarire il destino delle persone scomparse nel conflitto della fine degli anni Novanta. "Siamo trasparenti, ma dobbiamo risolvere la questione delle persone scomparse e per fare questo dobbiamo aprire gli archivi di Belgrado in quanto le uccisioni e i massacri non sono stati fatti dai cittadini serbi ma dallo Stato della Serbia in una maniera organizzata, ed è la Serbia che deve aprire i suoi archivi il prima possibile", ha affermato Kurti riaffermando da parte di Pristina la "massima trasparenza". (segue) (Alt)