Kosovo: presidente Parlamento, i nostri archivi di Stato sono tra i più trasparenti al mondo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier kosovaro, Besnik Bislimi, parlando dopo la tappa di dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Unione europea a Bruxelles ha affermato che "non ci sono stati progressi sufficienti" per organizzare un nuovo incontro tra il premier Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. "La Serbia è quella che insiste sul dialogo ed ha un approccio costruttivo", ha dichiarato da parte sua il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo Petar Petkovic parlando ai giornalisti a Bruxelles. "Chiediamo solo l'attuazione degli accordi. Spetta a Pristina adempiere ai suoi obblighi, noi abbiamo adempiuto tutto per parte nostro", ha affermato il rappresentante serbo. (Alt)