Nato: Guerini, da oltre 70 anni ombrello della deterrenza a protezione dell'Europa (2)

- “Oggi celebriamo il rapporto transatlantico che, prima ancora che economico, commerciale e militare, è basato sulla comunanza dei valori delle democrazie liberali”, ha proseguito Guerini che per il futuro considera essenziale lavorare convintamente per una Nato che, pur nella sua dimensione regionale, sia pronta in maniera coesa ad affrontare le sfide globali, mantenendo un approccio realmente a 360 gradi. “Una Nato che tenga conto di ogni tipo di minaccia, in ogni dominio, e di tutte le direzioni strategiche, con particolare riferimento a quel fianco sud che coincide, in larga parte, con il Mediterraneo Allargato, l’area di interesse strategico nazionale", ha sottolineato il ministro. Ad accogliere il ministro Guerini al suo arrivo al Jfc Naples, l’ammiraglio Robert Burke, comandante del Comando interforze alleato di Napoli e comandante delle Forze Navali Usa in Europa e in Africa. Il Jfc Naples ha avuto la sede del Comando prima presso Bagnoli e dal 2012 presso Lago Patria. Oggi il Comando, che svolge un ruolo primario per la sicurezza internazionale, conduce missioni Nato in Iraq e in Kosovo, dove opera la Kosovo Force ed è attivo in Africa attraverso il suo Hub di Direzione Strategica per il Sud. (Res)