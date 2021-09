Speciale energia: Cattaneo su centrale nucleare in Lombardia, se in assoluta sicurezza perché no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, una centrale nucleare in Lombardia potrebbe essere una possibilità. Lo ha detto a margine della presentazione delle iniziative pre Cop 26 che si svolgeranno a Milano, sottolineando che "Il giorno in cui ci saranno le tecnologie che garantiscono di poterlo fare in condizioni di assoluta sicurezza, con modalità idonee e accettabili dalla popolazione in un luogo adatto, perché no". L'assessore Cattaneo ha poi aggiunto che "il modo più certo, per mandare in vacca una discussione così seria, è quella di dire: 'la faresti a casa tua?' È ovvio che nessuno vorrebbe una centrale nucleare a casa sua - ha sottolineato -, ma al tempo stesso nessuno vuole pagare la bolletta energetica il 50 per cento in più. Siccome chi è al governo ha la responsabilità di trovare l'equilibrio tra queste necessità entrambe giuste, e non è facile, dobbiamo guardare alla realtà con l'equilibrio e la saggezza necessaria, non facendolo diventare uno scontro ideologico". (Rem)