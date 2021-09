Speciale energia: Commissione approva Pnrr, 54 per cento fondi al clima e 26 per cento al digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Malta propone progetti in cinque aree faro europee, ha spiegato l'esecutivo europeo. Si tratta di progetti di investimento specifici, che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la transizione verde e digitale. Ad esempio, Malta ha proposto di stanziare 60 milioni di euro per ristrutturare edifici pubblici e privati, compresi ospedali e scuole, per migliorarne il rendimento energetico. Ciò porterà Malta a ridurre la sua domanda di energia primaria, a limitare gli sprechi energetici, a ridurre le emissioni di carbonio, garantendo al contempo implicazioni sociali, sanitarie e ambientali positive. La valutazione rileva inoltre che nessuna delle misure incluse nel piano danneggia in modo significativo l'ambiente, in linea con i requisiti previsti dal regolamento Rrf. (Beb)