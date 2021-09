© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento paventato delle bollette di luce e gas "è inaccettabile, metterebbe in crisi famiglie e imprese innescando una pericolosissima reazione a catena, depressiva per l'economia. Il governo intervenga subito. Fermare l'aumento è un dovere". Lo dice in una nota il deputato Jari Colla, componente della commissione Attività produttive e Tutela dei consumatori. (Com)