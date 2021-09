Speciale energia: Enea, importante aumento dei consumi e delle emissioni in Italia nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell’anno i consumi energetici e le emissioni di CO2 in Italia hanno registrato un incremento significativo: alcuni fattori climatici, uniti alle variazioni positive del 17 e del 34 per cento che hanno interessato rispettivamente il Pil e la produzione industriale, hanno determinato incrementi del 24 e del 25 per cento nella domanda di energia e nelle emissioni. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultimo rapporto trimestrale di Enea sul sistema energetico nazionale, che stima un aumento di sei punti percentuali nel 2021 per i due fattori. “Entro fine anno dovremmo aver recuperato oltre il 60 per cento dei consumi energetici persi nel 2020, e ci aspettiamo un ritorno ai livelli pre-Covid tra il 2022 e il 2023”, ha detto Francesco Gracceva, ricercatore Enea che ha coordinato lo studio. L’incremento dei consumi, si legge in una nota, è stato particolarmente elevato in aprile, attestandosi al 36 per cento a fronte di temperature più fredde rispetto allo scorso anno, mentre l’importante ricorso ai condizionatori nel mese di giugno ha determinato un aumento del 15 per cento della domanda di energia. (Com)