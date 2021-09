Speciale energia: Paesi Bassi, Shell costruirà impianto di biocarburanti a Rotterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Royal Dutch Shell prevede di costruire un impianto di biocarburanti nei Paesi Bassi per aiutare a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2050. Lo ha reso noto oggi il gruppo anglo-olandese: l’impianto di Rotterdam sarà in grado di produrre 820 mila tonnellate di carburante rinnovabile all'anno quando inizierà la produzione nel 2024 e si prevede che sarà uno dei più grandi impianti di questo tipo in Europa, secondo Shell. Il piano segue l'impegno della società preso a febbraio di eliminare le emissioni nette di carbonio entro il 2050, alzando le ambizioni rispetto agli obiettivi precedenti di fronte alla crescente pressione degli investitori per combattere il cambiamento climatico. L'impianto produrrà i combustibili dai rifiuti sotto forma di olio da cucina usato, grasso animale e altri prodotti residui. Oli vegetali sostenibili come la colza integreranno le materie prime di scarto dello stabilimento, che non utilizzerà olio di palma vergine. (Beb)