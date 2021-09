Milano: giunta comunale approva integrazioni per progetto riqualificazione Teatro Ringhiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Milano ha approvato oggi alcune integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica del Teatro Ringhiera dello scorso marzo. Il Teatro fa parte del centro civico comunale nel Municipio 5 in zona Chiesa Rossa al Gratosoglio che è già stato in parte riqualificato e restituito alla comunità con la riapertura dei servizi di anagrafe e dei servizi sociali avvenuta nei giorni scorsi. Il Teatro, che è già stato interessato da interventi di natura strutturale con i lavori di questi mesi, sarà invece oggetto di una riqualificazione più complessa che prevede l'ammodernamento e la messa a norma degli spazi destinati alla sala, degli uffici, della sala prove, del magazzino foyer falegnameria, della caffetteria e degli spazi formazione. L'obiettivo è quello di creare un "punto di comunità" che metta al centro il teatro e la cultura e lo trasformi, grazie a una gestione affidata a soggetti di ambito culturale e sociale, in un polo di servizi e di aggregazione. Fondazione Cariplo, che ha sposato questo progetto di rigenerazione urbana già dagli esordi, ha sostenuto con 100mila euro le attività preliminari necessarie per sviluppare il progetto esecutivo di consolidamento del Teatro. (segue) (Com)