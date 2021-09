Milano: giunta comunale approva integrazioni per progetto riqualificazione Teatro Ringhiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli spazi relativi al Teatro è stato rimosso l'amianto e sono state realizzate le strutture in cemento armato: un intervento di consolidamento necessario, emerso dagli esami preliminari al progetto esecutivo che il Comune ha realizzato negli scorsi mesi, finanziandoli con un investimento di 600mila euro. Approvato definitivamente il progetto di fattibilità, si procederà nei prossimi giorni ad avviare la procedura per l'affidamento dell'intervento, per un importo complessivo di 2 milioni e 500mila euro. Infatti, la delibera di oggi definisce anche le linee guida per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno definito in questi giorni un sostegno congiunto ai lavori per la realizzazione del progetto: Cariplo ha infatti recentemente deliberato un contributo di 500 mila euro, mentre Intesa Sanpaolo si è impegnata a destinare all'intervento 625 mila euro nel 2021 e altrettanti nel 2022, attraverso contributi in regime di Art Bonus, il programma governativo che favorisce il mecenatismo culturale. Il milione e 750 mila euro contribuirà a coprire una parte significativa dell'importo complessivo dell'intervento. (Com)