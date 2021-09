Regno Unito: Covid, obbligo di certificati vaccinali in Galles per locali notturni da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’11 di ottobre i certificati vaccinali saranno obbligatori nelle discoteche e nei grandi eventi in Galles. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Sky News". Chiunque abbia la maggiore età dovrà fornire prova dell’avvenuta vaccinazione, o di test negativo, contro il coronavirus all’ingresso di discoteche, eventi al chiuso non a sedere per oltre 500 partecipanti ed eventi all’aperto non a sedere per oltre 4 mila partecipanti. L’obbligo vale anche per gli eventi qualsiasi con oltre 10 mila partecipanti. L'industria dei locali notturni ha detto che questo potrebbe limitare gli accessi dei giovani nei locali e provocare problemi all’ingresso delle discoteche. Il primo ministro gallese Mark Drakeford è stato avvertito che i pass vaccinali potrebbero avere "un impatto dannoso sull’attività economica e potrebbero portare le imprese a perdite". (Rel)