Israele: premier Bennett su anniversario Accordi di Abramo, "nuovo capitolo storia Medio Oriente"

- Gli accordi strategici firmati da Israele con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein rappresentano "un nuovo capitolo nella storia della pace in Medio Oriente". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, in occasione del primo anniversario degli Accordi di Abramo, firmati il 15 settembre 2020 a Washington, secondo quanto riportato da una nota dell'esecutivo di Gerusalemme. "Vorrei ringraziare la leadership degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain per il coraggio e l'audacia che hanno permesso l'instaurazione di relazioni diplomatiche e l'amministrazione statunitense che instancabilmente ha guidato, sostenuto e mediato il successo di questo risultato", ha aggiunto Bennett. Inoltre, il capo dell'esecutivo israeliano ha ricordato che "le relazioni tra i Paesi sono solo all'inizio", ma "stanno già dando molti frutti". Il "governo di Israele sotto la mia guida continuerà ad attuare gli accordi, mentre si adopera per un Medio Oriente stabile, sicuro e prospero per il futuro dei nostri figli", ha concluso. (Res)