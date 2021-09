Agroalimentare: Baldini (CI), comparto latte in sofferenza, urge intervento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aspettiamo che i produttori di latte blocchino le frontiere per impedire che il latte e i suoi derivati alimentari arrivino dal nord Europa con costi inferiori". Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia. "Il nostro latte - aggiunge - viene pagato con una media di 35 centesimi al litro, sotto costo di produzione. Occorre ricordare che attualmente e' in atto una bolla speculativa sulle materie prime agricole che hanno subito rincari superiori al 50 per cento rendendo le aziende agricole a rischio fallimento". Per Baldini "occorre al più presto un intervento urgente ministeriale per impedire la chiusura di queste imprese oramai in sofferenza economica e strette in una morsa messa in atto dalle industrie della grande distribuzione".(com)