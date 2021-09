Energia: Commissione Ue, Nord Stream 2 deve chiedere autorizzazione al regolatore tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 deve presentare la richiesta di certificazione al regolatore tedesco. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione europea Vivian Loonela. "Per la Commissioneeuropea il Nord Stream 2 non è un progetto di comune interesse europeo e il suo obiettivo è stato sempre quello di assicurare che una volta realizzato il Nord Stream 2 operi in modo trasparente e non discriminatorio, con l'appropriato livello di controllo e in linea con la legge Ue", ha ribadito. "Siamo nella posizione in cui Nord Stream 2 deve presentare la richiesta di certificazione al regolatore tedesco prima di iniziare le sue operazioni", ha aggiunto. Il regolatore tedesco poi deve presentare alla Commissione "la sua bozza di decisione di certificato per richiederne l'opinione" e "la Commissione avrà due mesi per reagire", ha specificato. (Beb)