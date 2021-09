Imprese: Tavares (Stellantis) lascerà il Cda di Airbus nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, lascerà il prossimo anno il consiglio di amministrazione di Airbus, al termine del suo secondo mandato. Lo ha annunciato Stellantis. "Questa decisione personale permetterà a Carlos Tavares di consacrare tutto il suo tempo professionale per condurre Stellantis verso il successo, con la sua squadra di direzione, in questo periodo di trasformazione e di evoluzione dell'industria automobilistica", si legge in un comunicato. (Frp)