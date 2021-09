Giustizia: Baroni (FI), storia Berlusconi non sarà infangata da una perizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di una perizia psichiatrica da parte del Tribunale di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi è "una grave offesa alla sua dignità e alla sua storia. Coerentemente con la sua straordinaria capacità di visione e lungimiranza politica, testimoniate anche dalle recenti iniziative per uscire dalla pandemia sanitaria ed economica, Berlusconi ha rinunciato ad un suo diritto costituzionalmente tutelato dimostrandosi, se mai ce ne fosse ancora bisogno, uomo delle istituzioni". Lo afferma, in una nota, Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia. "La sua storia di imprenditore, dirigente sportivo, leader politico e uomo delle istituzioni che ha raccolto un consenso elettorale plebiscitario dagli Italiani, non potrà essere cancellata da nessuna insensata perizia", aggiunge.(com)