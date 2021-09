Speciale energia: M5s, mozione gruppo Senato per contenere bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei senatori del Movimento cinque stelle segnala: "Sulla questione del rincaro delle bollette dobbiamo agire con una soluzione immediata e una più strutturale, come opportunamente auspicato da Giuseppe Conte. Per questo motivo il gruppo M5s al Senato si appresta a depositare a palazzo Madama una mozione con la quale, per l'immediato - si legge in una nota -, intendiamo impegnare il governo ad attutire il peso delle bollette usando i proventi delle aste di Co2 e valutando una diminuzione dell'Iva. In termini strutturali intendiamo impegnare l'esecutivo a propiziare una soluzione strutturale, trasferendo alla fiscalità generale gli oneri di sistema, oggi pagati dagli utenti per finanziare, tra le altre cose, le fonti rinnovabili e lo smantellamento del nucleare". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Obiettivi virtuosi, che però possono essere perseguiti attraverso la tassazione generale, nel pieno rispetto del criterio della progressività dell'imposizione fiscale. Questo comporterebbe il beneficio di trasformare oneri per lo più regressivi, che oggi in bolletta rischiano di incidere in modo uniforme a prescindere dall'entità del reddito dell'utente, in un onere progressivo, in base al criterio secondo il quale chi più ha, più paga. Con il trasferimento degli oneri di sistema, il risultato finale sarebbe quello di una bolletta più bassa, più trasparente e più comprensibile - conclude la nota -, facendo fare un passo in avanti importante rispetto all'attuale composizione delle bollette stesse, diventate autentici gironi danteschi". (Com)