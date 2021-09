Speciale energia: Romania, presidente Iohannis promulga Legge sui consumatori vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha promulgato la Legge sui consumatori vulnerabili. Il documento prevede misure di protezione sociale per le persone o le famiglie che non hanno un reddito sufficiente per pagare le bollette dell'elettricità, del gas naturale o di altri combustibili. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. La legge si applicherà dal prossimo primo novembre e ne potranno beneficiare le persone sole, che hanno un reddito medio mensile netto fino a 414 euro e le famiglie in cui il reddito per persona è fino a circa 370 euro. Il ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, Raluca Turcan, ha stimato che più di 500 mila famiglie riceveranno un sostegno finanziario dallo stato, perché il prezzo dell'elettricità e del gas naturale è aumentato di recente in tutta Europa. Oltre alla Legge sui consumatori vulnerabili, il governo di Bucarest prende in calcolo anche la copertura parziale delle bollette dell'elettricità e del gas e un'ordinanza di emergenza in questo senso è stata presentata in prima lettura durante nella seduta dell'Esecutivo. Secondo il primo ministro Florin Citu, viene analizzato anche un possibile tetto massimale del prezzo per l'energia elettrica e il gas. (Rob)