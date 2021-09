Speciale energia: Romania, presidente Iohannis incontra nuovo Ad di Omv Stern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha incontrato il vertici della società Omv Petrom, nel contesto dell'aumento dei prezzi del carburante e del gas naturale. Il presidente della Romania ha affrontato anche il tema dello sfruttamento dei giacimenti di gas nel Mar Nero, di cui il gruppo austriaco Omv detiene una quota. La delegazione del gruppo Omv è stata guidata dal nuovo Ad, Alfred Stern. Tra le altre cose, secondo quanto riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato, Iohannis ha chiesto la protezione dei consumatori vulnerabili di fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. "Il gruppo Omv ha presentato la strategia di sviluppo dell'azienda in Romania per il prossimo periodo, ma anche i risultati dell'attività in corso. Il gruppo Omv ha espresso il proprio impegno a rimanere un partner affidabile a lungo termine per lo Stato romeno", si legge nel comunicato. (Rob)