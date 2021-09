Energia: Commissione Ue, possibili aumenti elettricità, da rinnovabili prezzi più bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui prezzi dell'elettricità ci si può aspettare un aumento, dato che durante la pandemia erano al livello più basso. Tuttavia, le rinnovabili stanno producendo elettricità ai prezzi più bassi e questo è un altro elemento per spingere per la transizione verde. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione europea Vivian Loonela. Per quanto riguarda i prezzi dell'energia, "la Commissione è consapevole e monitora la situazione negli Stati membri per quanto riguarda i picchi del prezzo. Dobbiamo vedere i diversi passi del processo. Abbiamo visto nella pandemia i prezzi dell'elettricità al loro livello più basso e da questo punto di vista possiamo aspettarci un aumento", ha detto. "Quando guardiamo ora ai prezzi, c'è una combinazione di fattori", tra cui "un aumento significativo della domanda globale di gas dovuta alla ripresa economica" e "il fatto che semplicemente il gas è più caro", ha aggiunto. La portavoce ha sottolineato che la Commissione sta lavorando perché le energie rinnovabili e gli edifici riqualificati "portino al ribasso le bollette" dell'energia. Ha anche ricordato che le rinnovabili stanno producendo elettricità ai prezzi più bassi e che il costo della produzione di elettricità dalle rinnovabili è stabile. "Un elemento in più, secondo noi, per spingere per una rapida transizione verde", ha aggiunto. (Beb)