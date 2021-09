Roma 2021: Gualtieri a sgombero a Tor Bella Monaca "da qui parte rinascita territorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, si è recato stamattina a Tor Bella Monaca dove alla cosiddetta "Torre 50", in via Santa Rita da Cascia, sono stati sgomberati una decina di alloggi popolari occupati abusivamente: tra questi uno in cui viveva il boss Giuseppe Moccia. Gualtieri ha incontrato le associazioni del territorio. "L'operazione di oggi è fondamentale - ha detto -. Voglio ringraziare il prefetto di Roma Piantedosi, il ministro Lamorgese, le forze dell'ordine tutte e l'Ater che hanno collaborato per dare un colpo alla criminalità organizzata che gestisce da qui lo spaccio di droga attraverso l'occupazione e l'uso illegale degli alloggi pubblici. È un segnale importantissimo - ha aggiunto -, da cui parte la rinascita di Tor Bella Monaca. Un giorno storico e sono qui per abbracciare tante persone che con coraggio hanno collaborato per dare un segnale di rilancio e riscatto a questa parte importantissima della città". Per il futuro, secondo Gualtieri, "rilancio economico sociale e contrasto alla criminalità devono andare insieme". Per il candidato del centrosinistra "bisogna fare questo: contrastare i clan e la criminalità che occupano abusivamente questi edifici e spesso fanno sfoggio di ricchezza, usando il controllo degli appartamenti per svolgere attività di spaccio". Accanto a questo "ci vogliono politiche sociali e contro la dispersione scolastica, ma anche politiche per la casa e per i servizi, in collaborazione con le associazioni sui territori, che devono andare di pari passo nell'azione di contrasto ai clan". Ora "è importante che Roma Capitale riassegni subito gli immobili liberati e si prevengano nuove occupazioni, bisogna far scorrere la graduatoria", ha concluso Gualtieri. (Rer)