Milano: Garavaglia, città sta recuperando attrattività, ora stabilire basi per nuova crescita

- Milano sta recuperando attrattività, ma c'è ancora la necessità di far tornare i turisti stranieri. Non mancano i segnali positivi: gli americani tornano a prenotare, rivedremo perciò il turismo americano, molto importante per Milano. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervenendo a "La Settimana – Restart", il podcast di Confcommercio Milano e Confcommercio Lombardia. "Importante è anche il ruolo delle fiere, concentrate su quest'ultima parte dell'anno. Adesso bisogna mettere le basi per una crescita solida". Per il ministro queste "basi" è possibile ottenerle grazie ad un miglioramento dell'offerta turistica durante questo periodo. "Destineremo risorse per favorire il rinnovamento delle strutture ricettive: non solo efficienza energetica, ma anche interventi sulle barriere architettoniche, sull'antincendio, sugli arredi. Così che ci si possa presentare al meglio sul mercato turistico che, dall'anno prossimo, penso e sono convinto, tornerà alla normalità", ha concluso Garavaglia. (Com)