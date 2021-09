Regno Unito-Ue: fonti stampa, premier olandese Rutte offrirà a Johnson accordo su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson incontrerà oggi il suo omologo olandese, Mark Rutte, a Downing Street per discutere un accordo di cooperazione su difesa e sicurezza con l'Unione Europea. Lo riferisce il quotidiano "The Times". Johnson aveva rifiutato di trattare sulla questione l'anno scorso durante il negoziato sulla Brexit. Tuttavia, dal lato dell’Ue c’è la convinzione che Londra sia più propensa a un accordo alla luce della ritirata degli Stati Uniti dall'Afghanistan. "L'Afghanistan è un catalizzatore per nuove discussioni sulla cooperazione europea sulla difesa, preferibilmente includendo il Regno Unito" ha detto una fonte diplomatica al “Times”. Da quando è avvenuta la Brexit, sono pochi i leader europei che “hanno avuto contatti con Johnson” ed è “importante che si guardi alla geopolitica senza essere divisivi. Occorre lavorare con il Regno Unito”, ha continuato la fonte. (Rel)