Russia: al via le elezioni per rinnovo della Duma, il partito di Putin verso una nuova vittoria

- Da oggi al 19 settembre si vota nella Federazione Russa per le elezioni della Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento di Mosca, ma si voterà anche per il rinnovo di 39 organi legislativi regionali e per eleggere 12 governatori. Si tratta di un test elettorale di grande importanza anche per il governo russo ed in particolare per il presidente Vladimir Putin, il cui partito, Russia Unita, è comunque dato ampiamente vincente in tutti i sondaggi, con una forbice di consensi compresa tra il 40 ed il 45 per cento, il che dovrebbe consentire nuovamente alla formazione politica governativa il controllo della maggioranza assoluta della Duma. Una riconferma, quella di Russia Unita, comunque lontana dal 54,2 per cento ottenuto nel 2016, dovuta soprattutto all’alto indice di gradimento di Putin, il cui consenso si aggira ancora tra il 60 ed il 65 per cento, ma anche alla mancanza di una vera e propria opposizione anti-sistemica, in grado di porsi come alternativa credibile all’attuale sistema di potere. (segue) (Rum)