Russia: al via le elezioni per rinnovo della Duma, il partito di Putin verso una nuova vittoria (2)

- Negli ultimi mesi il governo ha preparato accuratamente il terreno per portare a casa l’ennesima vittoria: a gennaio è stato arrestato Aleksej Navalnyj, popolare blogger e nemico giurato di Putin, poi condannato a due anni ed otto mesi di reclusione in una colonia penale per appropriazione indebita nell’ambito del caso Yves Rocher. Nel frattempo il suo sito internet “Smart Voting”, una piattaforma che suggeriva agli elettori quali candidati di opposizione votare per sconfiggere quelli di Russia Unita, è stato oscurato con l’accusa di promuovere “attività estremiste”. A giugno, inoltre, è stata approvata una legge che identifica diverse testate giornalistiche indipendenti come “agenti stranieri” per il fatto di ricevere finanziamenti dall’estero, una misura che ha colpito tra gli altri il quotidiano on line “Meduza”, con sede a Riga, in Lettonia, e l’emittente radiotelevisiva “Dozhd”, tra i media di opposizione più popolari ed attivi. (segue) (Rum)