Russia: al via le elezioni per rinnovo della Duma, il partito di Putin verso una nuova vittoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alleviare gli effetti di un’inflazione di nuovo galoppante, inoltre, sono stati distribuiti dei contributi economici a pochi giorni dall’apertura dei seggi: assegni una tantum del valore di 15 mila rubli (circa 175 euro) per gli ex militari e agenti di polizia ormai in pensione e di 10 mila rubli (circa 117 euro) per tutti gli altri pensionati. Addirittura è stata istituita una vera e propria lotteria, aperta ai partecipanti al voto on line: tra i premi in palio vi sono anche automobili ed appartamenti nuovi di zecca. Tutto ciò ha indotto l’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) a definire come “voto distorto” le imminenti elezioni russe, dichiarando che si asterrà dal monitorare il processo elettorale, a maggior ragione dopo la riduzione da parte di Mosca del numero di osservatori esterni consentiti. È in questo clima che i cittadini russi, nei quali sembra prevalere una sorta di disillusione o la paura di “salti nel buio” ed animati soprattutto dal desiderio di stabilità, si apprestano a riconfermare la fiducia al partito del presidente Putin. (Rum)