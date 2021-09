Imprese: prima edizione del Luiss Global Fellowship per creare club di eccellenze italiane e internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare il proprio impegno globale e istituzionale, l'università Luiss Guido Carli lancia la prima edizione del Global Fellowship, un progetto nato per dare all'ateneo una connotazione sempre più forte di università aperta, connessa, responsabile. Il Global Fellowship, si legge in una nota, viene assegnato a “persone di alto profilo che si sono distinte a livello internazionale per capacità di innovazione e leadership”. I riconoscimenti di questa prima edizione sono andati a Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale innovazione, e al presidente di LaPresse Marco Durante: la cerimonia si svolgerà questo pomeriggio nella sede della Luiss a viale Pola, a Roma, alla presenza del presidente Luiss Vincenzo Boccia, del rettore Andrea Prencipe, del direttore generale Giovanni Lo Storto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Giuseppe Moles. “Il Global Fellowship ha la grande ambizione di affiancare all'alta formazione esperienze, competenze e professionalità di grande valore internazionale, con l'obiettivo di condividere idee, individuare soluzioni e offrire opportunità di crescita e sviluppo per tutta la comunità Luiss: un mix perfetto di leadership e visione strategica per affrontare insieme le sfide di domani", ha commentato Boccia. Anche il rettore, Andrea Prencipe, ha dichiarato nella sua laudatio di essere “particolarmente orgoglioso di assegnare questa fellowship”. "Sono orgogliosa di ricevere un riconoscimento ambizioso e di grande visione come il Luiss Global Fellowship e ringrazio il presidente Boccia, il rettore Prencipe e tutta la comunità Luiss per aver premiato il mio lavoro centrato sulla democratizzazione della transizione digitale, mettendo la tecnologia, i dati e l'intelligenza artificiale al servizio delle persone per affrontare le grandi sfide ambientali e sociali che abbiamo di fronte, come il cambiamento climatico, la salute globale e l'educazione", ha commentato Francesca Bria.(Com)