Nato: Mattarella, efficienza Italia apprezzata durante evacuazione da Afghanistan

- L’Italia è orgogliosa di “ospitare sul proprio territorio importanti infrastrutture dell’Alleanza e desidero ringraziare l’ammiraglio comandante per il grande contributo che il Joint Force Command ha dato e continua a dare per la pace e la stabilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla celebrazione del 70esimo anniversario della Nato in Italia a Lago Patria, in provincia di Napoli. “Questo comando – ha ricordato il capo dello Stato - ha saputo gestire le complesse operazioni della Nato nell’area, fornendo sollecitamente assetti effettivi e concreti. La loro efficienza è stata ancora una volta riconosciuta e apprezzata durante le delicate fasi del rientro dei contingenti dall’Afghanistan, nonché della complessa operazione di evacuazione e accoglienza dei circa 2 mila afghani che hanno lavorato direttamente con la Nato negli oltre venti anni di presenza in quel Paese”.(Rin)