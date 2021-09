Vaccino: report Altems, ad agosto somministrazioni giornaliere sotto soglia 500 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando l'andamento delle somministrazioni giornaliere (prima e seconda dose), considerando il valore soglia pari a 500.000 somministrazioni giornaliere, dal 31 luglio 2021 le somministrazioni giornaliere sono sotto questa soglia. Il rapporto tra le prime dosi/Popolazione residente per fascia di età (x 100 ab.), mostra il seguente scenario a livello nazionale per le fasce di età considerate: 12-19 anni (63 per cento), 20-49 anni (74 per cento), 50-69 (81 per cento), 70-79 (89 per cento), over 80 anni (93 per cento). La media nazionale (che considera la fascia di età maggiore di 12 anni) è pari al 79 per cento. È quanto emerso dalla 65ma puntata dell'Instant Report Covid-19, iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale.(Com)