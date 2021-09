Trasporti: Roma-Lido alla Regione Lazio, Zingaretti "da gennaio nascerà Metromare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio 2022 la Regione Lazio prenderà in gestione la ferrovia Roma-Lido. Oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri, alla presidente di Cotral, Amalia Colaceci, l'amministratore delegato di Rfi Vera Fiorani e all'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo, ha presentato il progetto della nuova linea ferroviaria Metromare. "Da Caronte a Metromare. Due anni e 350 milioni di euro di investimenti per trasformare la linea ferroviaria peggiore d'Italia nel treno veloce che unisce Roma e Ostia - è stato spiegato in conferenza stampa -. La sfida della Regione Lazio è di rivoluzionare la Roma-Lido - tristemente nota come la linea Caronte, secondo le classifiche di Legambiente - e di offrire ai romani e a tutti gli utenti un servizio finalmente all'altezza delle diverse esigenze". (segue) (Rer)