Trasporti: Roma-Lido alla Regione Lazio, Zingaretti "da gennaio nascerà Metromare" (2)

- Si partirà ufficialmente nel gennaio del 2022, quando la gestione delle ferrovie ex concesse (Roma – Lido e Roma – Civita Castellana - Viterbo) tornerà alla Regione Lazio attraverso le società Cotral (che gestirà i treni) e Astral (che gestirà l'infrastruttura). "Da gennaio 2022 la Regione Lazio prenderà in gestione la ferrovia Roma-Lido e la ferrovia Roma-Viterbo. Sulla Roma-Lido che è una delle peggiori linee d'Italia va cambiato tutto: nascerà Metromare - ha detto il governatore Zingaretti -. Una nuova linea sulla quale stiamo investendo milioni di euro per rifare tutta la rete, i cantieri saranno notturni per non aumentare il disagio dei pendolari, cominceranno ad arrivare i nuovi treni ristrutturati non solo dal punto di vista meccanico ma anche nella qualità interna dai sedili all'aria condizionata e il riscaldamento. E cominceranno ad arrivare i nuovi treni. L'obiettivo - ha spiegato Zingaretti - è quello di avere alla fine di questa grande ristrutturazione un treno ogni sei minuti. Legare già sono state fatte e assegnate. Quindi da gennaio 2022, con la regione che entra in campo, cambierà il volto di questa linea che ha fa pagare un prezzo altissimo tutti i giorni ai pendolari ed è anche un limite allo sviluppo di quel grande polo turistico di cui Roma ha bisogno. Con Metromare potremmo dire che il mare si avvicina alla città", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rer)