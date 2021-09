Trasporti: Roma-Lido alla Regione Lazio, Zingaretti "da gennaio nascerà Metromare" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta, ovvero un treno ogni sei minuti, si avrà nel 2024 con l'arrivo di 5 treni nuovi acquistati grazie a 100 milioni di euro di finanziamenti che consentiranno anche di mettere in servizio 6 nuovi treni sula linea Roma – Civita Castellana – Viterbo. L'esperienza dei bus e dei treni regionali – 780 nuovi bus e 88 per cento dei treni regionali rinnovati - "dimostra la capacità della Regione di intervenire in maniera risolutiva anche sui trasporti per migliorarli e metterli al servizio della cittadinanza, risanando i bilanci, comprando nuovi mezzi e assumendo nuovi autisti - ha aggiunto l'assessore Alessandri - . La Regione è pronta a raccogliere la sfida della Roma – Lido: sia perché i cittadini meritano una linea degna della Capitale d'Italia, sia perché a Roma è arrivato il momento di dimostrare che non esistono sfide impossibili, e che ciò che non funziona può diventare un modello di efficienza". (Rer)