Trasporti: Patanè (Pd), rivoluzione Roma-Lido grazie a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno e agli investimenti della Regione Lazio, dopo tanti anni di disagi e disservizi, la Roma-Lido potrà diventare una linea moderna ed efficiente a beneficio della qualità della vita dei cittadini di Roma e del Lazio". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, presidente della commissione Mobilità e Trasporti alla Pisana. "Nel corso della conferenza stampa di oggi - prosegue Patanè - il presidente Zingaretti e l'assessore Alessandri hanno illustrato l'enorme lavoro portato avanti in questi anni dalla Regione sul tema dei trasporti: dal pagamento dei debiti pregressi sul Tpl a Comune di Roma, Atac e Trenitalia, passando per il risanamento e il rilancio di Cotral e Astral, fino agli investimenti sulle ferrovie ex concesse". "Ora con il passaggio della Roma-Lido alla Regione Lazio si compie un ulteriore passo sulla strada del miglioramento del trasporto su ferro regionale, grazie ai 400 milioni di euro di investimenti a tutto campo - con risorse già impegnate e gare concluse - per rivoluzionare la tratta. L'acquisto di nuovi treni, la manutenzione straordinaria degli esistenti, l'ammodernamento dei binari con Rfi, il rinnovamento delle stazioni e delle scale mobili - conclude Patanè - faranno rinascere la Roma-Lido che dopo essere stata considerata per diversi anni, secondo i dati di Legambiente, come la peggior tratta d'Italia, potrà diventare finalmente una linea efficiente e all'altezza di una moderna Capitale europea".(Com)