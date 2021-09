Imprese: sottosegretario Di Stefano, ancora ottime notizie per l'export italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati Istat raccontano di "un’Italia che continua a crescere aumentando e consolidando le esportazioni per il settimo mese di seguito". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio di Stefano, parlando di ottime notizie per il nostro Paese. "A luglio 2021 l’export continua a crescere del 2,6 per cento rispetto a giugno 2021 e del 16,1 per cento rispetto a luglio 2020. Complessivamente nei primi 7 mesi del 2021 l’export italiano sfiora i 300 miliardi di euro, e così supera sia lo stesso periodo del 2020 (244 miliardi), ma anche i 286 miliardi dello stesso periodo del 2019", evidenzia di Stefano ricordando che "nel 2019 avevamo raggiunto i 475 miliardi di euro di export, e nel 2020 ci aspettavamo di raggiungere quota 500 miliardi di euro". (segue) (Res)