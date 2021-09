Imprese: sottosegretario Di Stefano, ancora ottime notizie per l'export italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il rimbalzo rispetto al 2020 ci ricorda la capacità di adattamento e di ripresa del nostro sistema imprenditoriale, sono convinto che i risultati migliori persino rispetto all’anno pre-pandemico 2019 dimostrino che il Patto per l’Export che abbiamo lanciato insieme al ministro Luigi Di Maio funziona", dichiara il sottosegretario Di Stefano osservando che si tratta di "quasi 6 miliardi di euro stanziati dal governo a favore delle nostre imprese, soprattutto di media e piccola dimensione, con l’obiettivo di proiettare sempre di più il sistema produttivo all’estero, seguendo la naturale vocazione di un’economia manifatturiera di alto livello come la nostra". "Dall’export dipende circa un terzo dell’economia nazionale. Come governo e come Farnesina siamo in prima linea per consolidare la posizione delle nostre aziende sui mercati internazionali, e gli ottimi dati di questo 2021 ci danno ragione", conclude Di Stefano. (Res)