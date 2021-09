Finanza: Consob, superata soglia dei 500 siti web oscurati per abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a oltre 500 il numero dei siti web oscurati dalla Consob in poco più di due anni, da quando (nel luglio 2019), l'autorità ha ottenuto questo potere interdittivo volto a contrastare le attività finanziarie abusive: con gli ultimi dieci interventi il numero dei siti oscurati arriva, infatti, a 505. La Consob, si legge in una nota, si è avvalsa dei poteri derivanti dal decreto Crescita, in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: Dzikanta Limited; Felicity Group Ltd; GS4trade Invest Limited; Capitrades; Fundiza Ltd; Plus Cfd Ltd; Medica Trade; Nata Trade Limited; Eu Investments Limited e James Long Limited; e DevTech Holding.(Com)