Sardegna: sindacati concordi, ritardi su legge omnibus potrebbero ingolfare macchina regionale

- I tempi lunghi e il ritardo nell'esame, nell'approvazione e nell'entrata in vigore della legge omnibus metterebbe a rischio non solo la spesa delle risorse entro la fine dell'anno ma, soprattutto, potrebbe "ingolfare" la macchina regionale della Sardegna con provvedimenti amministrativi di attuazione che finirebbero per sovrapporsi alle procedure della nuova legge di stabilità. Lo hanno evidenziato Cgil, Cisl, Uil Confsal e Ugl nel corso dell'audizione in commissione Bilancio. Il "parlamentino" sta esaminando la legge "omnibus" (il pl 284). Sono pericoli concreti che la Sardegna non si può permettere, hanno insistito i sindacati, nel momento cui è necessario chiudere la lunga fase emergenziale ed accompagnare la ripresa con una solida programmazione frutto anche di un confronto molto più serrato fra istituzioni regionali, parti sociali e portatori di interesse. Samuele Piddiu, segretario regionale della Cgil, ha evidenziato lo squilibrio fra le risorse assegnate alle imprese e quelle previste per i lavoratori. C'è anche una differenza nelle misure di "ristoro", ha lamentato, perché per esempio i lavoratori dipendenti rimasti senza ammortizzatori avranno circa 800 euro mentre agli autonomi e partite Iva andranno 7000 euro. Inoltre, ha concluso Piddiu, gli stessi fondi destinati alle imprese seguono la logica degli interventi "a pioggia", mentre sarebbero state preferibili azioni più mirate per premiare il merito, anche con l'introduzione di specifiche condizionalità. Mancano infine, ha detto, azioni infrastrutturali di cui la Sardegna ha bisogno, a cominciare da Sanità e Trasporti. (segue) (Rsc)