Sardegna: sindacati concordi, ritardi su legge omnibus potrebbero ingolfare macchina regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Cisl Gavino Carta ha ripreso in parte le argomentazioni di Piddiu sullo squilibrio fra fondi per le imprese e fondi per i lavoratori, sostenendo che questa scelta, in generale, è figlia di una politica (ed anche di un "agire" amministrativo) che semplifica le cose con il ricorso ai contributi provando ad aggirare la complessità del mondo del lavoro, col risultato di non riuscire ad incidere positivamente sul sistema economico regionale. Secondo il segretario della Cisl, inoltre, la Regione deve uscire al più preso dalla fase dell'emergenza affrontando con una forte e condivisa programmazione pluriennale i grandi temi della società sarda. La Sardegna ha bisogno di risposte più forti e da questo punto di vista il tempo è e sarà sempre più un fatto determinante, ha osservato Francesca Ticca, segretaria della Uil. Per superare le logiche emergenziali e cambiare passo a partire dalla prossima legge di stabilità, ha aggiunto la Ticca, bisogna avviare una nuova stagione di investimenti e puntare molto sul potenziamento del sistema di istruzione e formazione. Confsal e Ugl infine (hanno parlato rispettivamente Elia Pili e Francesco Cabras), hanno auspicato nel quadro di un confronto che deve essere più incisivo, la sollecita approvazione della legge e interventi di sburocratizzazione dell'apparato amministrativo regionale. (Rsc)