Energia: Gazprom, Europa inizia stagione fredda con deficit delle riserve di gas sotterranee

- L'Europa inizierà la stagione fredda con una carenza di riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. "L'arretrato nel pompaggio di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Europa non può essere recuperato. L'Europa entrerà nel periodo autunno-inverno con un deficit nei depositi sotterranei", ha dichiarato Miller, sottolineando che non è ancora chiaro il volume mancante. (Rum)