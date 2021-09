Azerbaigian-Armenia: Baku intenterà causa contro Erevan per discriminazioni razziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian intende intentare una nuova causa contro l’Armenia per violazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Icerd). Lo ha detto oggi la portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell'Azerbaigian, Leyla Abdullayeva, durante una conferenza stampa. "Nei prossimi giorni, oltre ai procedimenti avviati dall'Azerbaigian contro l'Armenia alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) lo scorso gennaio, l'Azerbaigian avvierà procedimenti legali per ritenere l'Armenia responsabile delle violazioni sistematiche dell’Icerd", ha dichiarato Abdullayeva. Secondo la portavoce, dopo il ritorno in Azerbaigian del controllo sui territori contesi, il governo sta raccogliendo e documentando delle prove sulla presunta violazione dei diritti umani da parte dell'Armenia. La portavoce ha elencato casi di espulsione forzata di etnia azera, tortura, omicidio e gravi maltrattamenti. "Non tollereremo queste gravi violazioni dell'Icerd da parte dell'Armenia e cercheremo giustizia secondo il diritto internazionale il prima possibile", ha promesso Abdullayeva. (segue) (Rum)