Romania: premier Citu difende green pass, non è strumento discriminatorio

- Utilizzare in Romania il green pass nelle aree con un'incidenza maggiore di contagio da Covid 2ci aiuta a non chiudere l'economia". Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu all'emittente televisiva pubblica. "Finora la Romania è stata in una zona verde e siamo riusciti a mantenere la Romania nella zona verde per molto tempo rispetto ad altri Paesi europei. La soluzione con il green pass è una soluzione comoda, è arrivata perché non voglio chiudere l'economia. E poi avevamo bisogno di uno strumento per certificare che le persone sono state vaccinate, o hanno attraversato la malattia, o hanno fatto il tampone, in modo da poter continuare le attività", ha affermato Citu. "Non chiuderemo i mercati, non chiuderemo i centri commerciali, non chiuderemo nulla. Abbiamo visto l'impatto per l'economia romena, ma anche per l'economia globale, l'anno scorso, quando le economie erano chiuse, ma ne sentiamo gli effetti anche quest'anno", ha affermato Citu. Il premier ha aggiunto che non si tratta di una misura discriminatoria. "Io dico che utilizzare il green pass è una buona misura, non discrimina, è una misura che consente la prosecuzione delle attività economiche", ha concluso Citu. (Rob)