Ruby Ter: De Siano (FI), perizia psichiatrica a Berlusconi? Richiesta non fa onore a magistratura

- "L'unico risultato possibile di una richiesta di una perizia psichiatrica per il presidente Berlusconi è la delegittimazione della magistratura stessa, non certo del nostro Presidente che a questa pretesa ha saputo reagire in maniera esemplare con compostezza , intelligenza e senso delle istituzioni". Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. "Sono convinto - conclude De Siano – che non soltanto il mondo politico ma anche quello della magistratura abbia trovato questa richiesta quanto meno sorprendente se non inopportuna ed effettivamente offensiva. Un insulto ad un grande leader politico che certamente non fa onore alla giustizia". (Ren)