- Il deputato della Lega, Claudio Borghi, sul tema della riforma del catasto precisa su Twitter: "Giusto per ricordare: la revisione degli estimi catastali è stato oggetto di lunghe discussioni nelle commissioni Finanze riunite in sede di stesura del documento parlamentare sulla riforma fiscale e fu deciso di non inserirla. Certo, vista la considerazione per il Parlamento". (Rin)