Usa-Cina: Blinken cancella tweet a sostegno dei diritti di Hong Kong

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha rimosso il tweet in cui ribadiva il sostegno degli Stati Uniti a Hong Kong e alle sue libertà fondamentali. Lo rende noto il quotidiano di Hong Kong "The South China Morning Post". Nel tweet, giunto dopo la squalifica da parte di Pechino dei sette consiglieri pro-democrazia della regione amministrativa speciale, Blinken giudicava l'interferenza di Pechino pericolosa per la stabilità socio-politica dell'area. Il messaggio su Twitter del capo della diplomazia di Washington aveva innescato l'immediata reazione dell'ufficio del ministero degli Esteri cinese a Hong Kong che aveva definito il commento "pura ipocrisia", rinnovando la determinazione di Pechino a costruire a Hong Kong “un'amministrazione patriottica”. Mercoledì 15 settembre i consiglieri distrettuali Clarisse Yeung, Leung Pak-kin, Wei Siu-lik, So Yat-hang, Chan Wing-tai, Lai Tsz-yan e Michael Pang sono stati estromessi a causa dei loro giuramenti, ritenuti "discutibili" dal segretario agli Affari interni Caspar Tsui. (Cip)