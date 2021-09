Afghanistan: Putin, necessario lavorare con Usa per sbloccare i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario lavorare con gli Stati Uniti per sbloccare gradualmente i fondi per l'Afghanistan. È il parere espresso in una riunione congiunta della Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco) e dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto), dal presidente russo Vladimir Putin. "Ha senso lavorare con gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali sullo scongelamento graduale delle riserve dell'Afghanistan e sui programmi di ripristino attraverso la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale", ha affermato Putin.(Rum)