Russia-Usa: fonti stampa, a novembre possibile visita di Nuland a Mosca

- Russia e Stati Uniti stanno coordinando la possibilità di una visita a Mosca del vicesegretario di Stato Usa per gli Affari politici Victoria Nuland. È quanto riferito da fonti del quotidiano russo "Kommersant", chiarendo che la probabilità dell'arrivo della diplomatica statunitense è molto alta e che la visita dovrebbe avvenire nel mese di novembre, sebbene la data esatta non sia stata fissata. "Si discute della visita. Forse novembre, ma questo non è ancora certo", ha dichiarato una fonte del quotidiano nella capitale degli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli interlocutori da parte russa, secondo fonti diplomatiche del quotidiano, molto probabilmente prenderanno parte all'incontro i vice ministri degli Esteri Sergej Ryabkov, responsabile dei rapporti con gli Stati Uniti, e Andrej Rudenko competente per lo spazio post-sovietico, compresa l'Ucraina. Alcune fonti di "Kommersant" a Mosca non escludono che Nuland possa avere contatti anche con l'attuale responsabile dell'area ucraina nella presidenza russa, Dmitrj Kozak.(Rum)