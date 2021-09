Germania: ordini industria aumentati a luglio del 2,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dall'industria tedesca hanno sperimentato a luglio scorso un aumento del 2,4 per cento su base mensile, pari al massimo dall'avvio della rilevazione del dato nel 2015. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba). In particolare, gli ordini dalla Germani sono saliti del 2,7 per cento, quelli dall'estero del 2,2 per cento. Rispetto al febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 con l'introduzione delle restrizioni anticontagio, l'indicatore registra una crescita del 19,8 per cento. (Geb)