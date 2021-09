Roma: ai domiciliari fermata per un controllo dichiara false generalità, arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando gli uomini del commissariato Porta Pia hanno sottoposto al controllo la donna, I.L., italiana di 34 anni, in via Lorenzo il Magnifico con il compagno, la stessa, anziché declinare le proprie generalità ai poliziotti, non avendo con se un documento d'identità, ha affermato di essere l'ex coniuge con la relativa identità. I successivi accertamenti svolti dal personale del commissariato hanno permesso di appurare la vera identità della donna la quale, già arrestata per spaccio di stupefacenti era sottoposta alla detenzione domiciliare. Inoltre, sempre da ulteriori accertamenti effettuati dagli agenti, è emerso che la donna aveva già più volte violato tale misure restrittiva. Ultimati gli atti, I.L. è stata arrestata per evasione. (Rer)