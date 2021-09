Spagna: Garamendi (Ceoe), governo aveva deciso aumento salario minimo sin dal principio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di aumentare il salario minimo interprofessionale (Smi) nel 2021 in Spagna era già stata presa dal governo sin dal principio. Lo ha dichiarato il presidente della Confederazione spagnola della organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, in un'intervista radiofonica ad "OndaCero", ribadendo le critiche espresse all'esecutivo in fase di negoziazione. "Altre volte abbiamo detto sì all'aumento del Smi, ma questo è un momento molto delicato per tutto quello che é successo con la pandemia", ha evidenziato Garamendi. Secondo il presidente della Ceoe prr i piccoli agricoltori sarà difficile attuare questo nuovo aumento dopo che il Smi è già cresciuto del 30 per cento negli ultimi anni. "Praticamente tutti i contratti collettivi nelle campagne sono messi in discussione a causa di questo aumento", ha spiegato. "Vorrei che i politici, molti dei quali guadagnano molto di più degli uomini d'affari che rappresento, assumessero un paio di mesi una persona e che generassero essi stessi occupazione. Perché non è facile fare profitti in questo Paese", ha attaccato Garamendi. In merito alla disponibilità della Ceoe di un ulteriore aumento del Smi nel 2022, Garamendi ha chiarito che bisognerá vedere i dati economici "anche se le prospettive sono buone". (Spm)